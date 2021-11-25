Количество погибших в шахте «Листвяжная» выросло

Количество погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти, там остаются 49 человек, связи с ними нет, сообщается в официальном Telegram-канале «Цивилев.Live».

Сигнал о задымлении в шахте «Листвяжная» поступил утром в четверг. В шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек.

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки (154 человека личного состава), на поверхности 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Из 40 километров участков горных выработок обследовано 18 километров. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая.

В больницы доставлено 43 пострадавших. Четыре — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).