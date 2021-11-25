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Lenovo выпустит первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой

Источник:
Twitter.com
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Фото: © samsung.com

Первым смартфоном с 200-мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL HP1 станет Lenovo, следует из данных инсайдеров. Самый продвинутый на сегодня датчик получит флагман линейки Moto.

Согласно опубликованной информации, ISOCELL HP1 оснастят Moto Edge X, выход которого ожидается в декабре. В качестве аппаратной платформы для смартфона выступит процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Официальная премьера Snapdragon 8 Gen 1 состоится 1 декабря, сразу после этого начнут выходить смартфоны на данной платформе. Предположительно, кроме Moto Edge X топовую начинку получат Xiaomi 12, а также флагманы iQOO и OnePlus.

Также планируется, что 200-мегапиксельный датчик во второй половине следующего года появится у Xiaomi, а в 2023 году такой же появится во флагмане Samsung — вероятно, Galaxy S23 Ultra.

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