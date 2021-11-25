Белый дом решил отказаться от санкций против «Северного потока»

Администрация президент США Джо Байдена убеждает демократов в Конгрессе отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», которые включены в оборонный бюджет страны, пишут американские СМИ.

Госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались к некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки в бюджет, предполагающие санкции для ряда организаций, участвующих в проекте. При этом Белый дом не может отказаться от их введения, приводит «Газета.ру» материал Foreign Policy.

Таким образом администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе».

Ранее эксперт германской партии «Зеленые» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2», указывая на то, что американские власти «вводят санкции против друзей».