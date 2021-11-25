Биолог увидела опасность в исчезновении дельта-штамма

Исчезновение дельта-штамма коронавируса в России по примеру Японии может быть опасным, пока он сдерживает распространение других вариантов вируса, сообщила биолог Анча Баранова.

Японские ученые заявили о «самоликвидации» дельта-штамма коронавируса, что привело к снижению заболеваемости COVID-19 в стране.

«Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит, их хуже берет вакцина. Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — цитирует РИА Новости Баранову.

Она объяснила, что в Японию попала одна «дельта», в которой накопились мутации в белке nsp14, отвечающим за способность вируса исправлять мутации. Однако сам белок nsp14 «испортился», что привело к многочисленным ошибкам. В итоге вирус, пытаясь исправить дефекты, потерял способность размножаться.

Исчезновению коронавируса в Японии способствовала не только относительная изолированность страны в отличие от Европы, но и дисциплинированное отношение граждан к ограничительным мерам и массовая вакцинация (полностью привились более 75% населения).

Штамм коронавируса, получивший наименование «дельта», обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России.