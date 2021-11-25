Шахтер погиб при задымлении на «Листвяжной»

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Один человек погиб, 43 пострадали при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщается в официальном Telegram-канале «Цивилев.Live».
Сигнал о задымлении в шахте «Листвяжная» поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек. 236 человек уже вывели на поверхность. Эвакуация продолжается.
В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, по данным на 12.00 местного времени (8.00 мск) доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб.
Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет, цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
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