Шахтер погиб при задымлении на «Листвяжной»

Один человек погиб, 43 пострадали при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщается в официальном Telegram-канале «Цивилев.Live».

Сигнал о задымлении в шахте «Листвяжная» поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек. 236 человек уже вывели на поверхность. Эвакуация продолжается.

В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, по данным на 12.00 местного времени (8.00 мск) доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб.

Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет, цитирует ТАСС источник в экстренных службах.