НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Шахтер погиб при задымлении на «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
467 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Один человек погиб, 43 пострадали при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщается в официальном Telegram-канале «Цивилев.Live».

Сигнал о задымлении в шахте «Листвяжная» поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек. 236 человек уже вывели на поверхность. Эвакуация продолжается.

В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, по данным на 12.00 местного времени (8.00 мск) доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб.

Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет, цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Еще по теме
Количество погибших в шахте «Листвяжная» выросло
Шахтеры пострадали из-за дыма на «Листвяжной» в Кузбассе
Больница №25 опровергла издевательства над пациенткой
Обвинение огласило сроки по делу о захвате разреза «Инской»
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первый каток открылся в центре Новосибирска
Читу накроют вредные примеси
Экс-мэр Усть-Кута пойдет под суд за взятку и насилие над коллегой
Количество погибших в шахте «Листвяжная» выросло
Самое популярное
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин уволил главу ФСИН
Зафиксирован тотальный рост цен на продукты
Появилась идея о запрете на указание пола виновников ДТП
ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Oskar271

Щас помоему все болезни испарились осталась только одно КОРОНОВИРУС...
Sibnet.Ru