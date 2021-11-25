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Сотни человек эвакуировали из бизнес-центра в Омске из-за пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Многоэтажное офисное здание торгово-офисного центра «Фестиваль» загорелось в Омске в четверг, эвакуировали 800 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пожар в 16-этажном офисном центре на улице 70 лет Октября произошел в четверг утром. Загорелась фотостудия на последнем этаже. На место прибыли 13 единиц спецтехники и 50 пожарных.

Из здания самостоятельно эвакуировались 800 человек. По предварительным данным, в пожаре пострадала одна женщина, она получила отравление продуктами горения.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru