Сотни человек эвакуировали из бизнес-центра в Омске из-за пожара

Многоэтажное офисное здание торгово-офисного центра «Фестиваль» загорелось в Омске в четверг, эвакуировали 800 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пожар в 16-этажном офисном центре на улице 70 лет Октября произошел в четверг утром. Загорелась фотостудия на последнем этаже. На место прибыли 13 единиц спецтехники и 50 пожарных.

Из здания самостоятельно эвакуировались 800 человек. По предварительным данным, в пожаре пострадала одна женщина, она получила отравление продуктами горения.