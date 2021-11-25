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Красноярская поликлиника попросила показывать QR-код

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Регистратура поликлиники №14 в Красноярске попросила предъявлять QR-код, чтобы разделить потоки пациентов.

«QR-код мы используем для того, чтобы нам знать, пациент вакцинирован или не вакцинирован. Если у него QR-код нет, в услугах ему никто не отказывает, но предлагают пройти к врачу в 27 кабинет, там провести осмотр и получить разрешение на вакцинацию. Я думаю, что везде в поликлиниках требуют сейчас для информации», – объяснила ТВК завтерапевтическим отделением красноярской поликлиники № 14 Лилия Савельева.

Пациентов удивил текст объявления, в котором предлагается «исключить себя из контингента непривитых, чтобы не попасть в реанимацию», а сам коронавирус называют «эпидемией непривитых».

Минздрав края пояснил, что администрация этого и любого другого медучреждения может использовать те способы коммуникации с населением, которые кажутся ей наиболее действенными. При этом доступность медицинской помощи от факта вакцинации не зависит.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
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