Красноярская поликлиника попросила показывать QR-код

Регистратура поликлиники №14 в Красноярске попросила предъявлять QR-код, чтобы разделить потоки пациентов.

«QR-код мы используем для того, чтобы нам знать, пациент вакцинирован или не вакцинирован. Если у него QR-код нет, в услугах ему никто не отказывает, но предлагают пройти к врачу в 27 кабинет, там провести осмотр и получить разрешение на вакцинацию. Я думаю, что везде в поликлиниках требуют сейчас для информации», – объяснила ТВК завтерапевтическим отделением красноярской поликлиники № 14 Лилия Савельева.

Пациентов удивил текст объявления, в котором предлагается «исключить себя из контингента непривитых, чтобы не попасть в реанимацию», а сам коронавирус называют «эпидемией непривитых».

Минздрав края пояснил, что администрация этого и любого другого медучреждения может использовать те способы коммуникации с населением, которые кажутся ей наиболее действенными. При этом доступность медицинской помощи от факта вакцинации не зависит.