Ольга Серябкина выпустила новую песню «Холодно» после родов

Релиз новой песни Ольги Серябкиной «Холодно» состоялся меньше, чем через неделю после ее родов. Также певица прямо из роддома анонсировала новый альбом.

Певица заранее записала видео-презентацию трека, потому что предполагала, что на момент релиза будет занята новорожденным малышом. Об этом на рассказала в Instagram.

Серябкина в «сториз» Instagram вживую спела припев трека «Холодно» и призналась, что кайфует от своей новой песни.

Ранее Ольга Серябкина также в соцсетях анонсировала выход нового альбома. Он выйдет зимой 2022 года. Певица пообещала поклонникам, что ее новый статус мамы не помешает заниматься творчеством и она будет по-прежнему заниматься своей карьерой.