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Ольга Серябкина выпустила новую песню «Холодно» после родов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © seryabkina, instagram.com/seryabkina

Релиз новой песни Ольги Серябкиной «Холодно» состоялся меньше, чем через неделю после ее родов. Также певица прямо из роддома анонсировала новый альбом.

Певица заранее записала видео-презентацию трека, потому что предполагала, что на момент релиза будет занята новорожденным малышом. Об этом на рассказала в Instagram.

Серябкина в «сториз» Instagram вживую спела припев трека «Холодно» и призналась, что кайфует от своей новой песни.

Ранее Ольга Серябкина также в соцсетях анонсировала выход нового альбома. Он выйдет зимой 2022 года. Певица пообещала поклонникам, что ее новый статус мамы не помешает заниматься творчеством и она будет по-прежнему заниматься своей карьерой.

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ANVikulov

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ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
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