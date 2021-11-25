Иркутяне разорили берлогу и убили медведицу с медвежатами

Четверо жителей Баяндаевского района Иркутской области разорили берлогу, застрелили медведицу с тремя медвежатами и сняли это на камеру мобильного, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во время рейда в Баяндаевском районе остановили внедорожник. В багажнике машины нашли свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель автомобиля пояснил, что останки животных нашел в лесу. Полицейские выяснили, кто причастен к незаконной добыче диких зверей, это оказались четыре жителя региона в возрасте от 21 года до 47 лет.

«По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. Свои противоправные действия они зафиксировали на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный объектам животного мира, составил 240 тысяч рублей. Возбуждено дело о незаконной охоте, санкции этой статьи предусматривают до пяти лет заключения.