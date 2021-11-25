Российский боксер определил сумму для комфортной жизни

Российский боксер Магомед Курбанов рассказал, что для комфортной жизни с семьей ему хватит 150 тысяч рублей в месяц.

Я бы не отказался и от миллиона долларов, но для комфортной жизни нужно около 150 тысяч рублей в месяц», — сказал Курбанов в интервью РБК.

По его мнению, все зависит от положения боксера плюс коррективы вносят семья и дети, например, у Курбанова их трое.

«Много денег у хорошего человека — это хорошо, у плохого человека — плохо», — поделился спортсмен.

26-летний Курбанов — чемпион мира по версии WBO International в первом среднем весе. В его активе 22 победы в 22 боях, 13 из них россиянин одержал нокаутом.