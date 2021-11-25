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Российский боксер определил сумму для комфортной жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/magomed_kurbanov__

Российский боксер Магомед Курбанов рассказал, что для комфортной жизни с семьей ему хватит 150 тысяч рублей в месяц.

Я бы не отказался и от миллиона долларов, но для комфортной жизни нужно около 150 тысяч рублей в месяц», — сказал Курбанов в интервью РБК.

По его мнению, все зависит от положения боксера плюс коррективы вносят семья и дети, например, у Курбанова их трое.

«Много денег у хорошего человека — это хорошо, у плохого человека — плохо», — поделился спортсмен.

26-летний Курбанов — чемпион мира по версии WBO International в первом среднем весе. В его активе 22 победы в 22 боях, 13 из них россиянин одержал нокаутом.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru