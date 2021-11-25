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Шахтеры пострадали из-за дыма на «Листвяжной» в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Задымление произошло на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове в Кемеровской области в четверг, по предварительным данным, пострадали 29 человек.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в поселке Грамотеинский поступил около 8.30 по местному времени (4.30 мск), сообщила прокуратура Кемеровской области.

На момент задымления в шахте находились 287 человек, цитирует ТАСС источник в экстренных службах. По данным пресс-службы холдинговой компании «СДС-Уголь», в составе которой работает «Листвяжная», эвакуируют 115 горняков.

Пострадали 15 шахтеров. У них диагностировано отравление продуктами горения. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Причиной задымления стал пожар в вентиляционной штольне. Ростехнадзор получил сообщение о взрыве в вентиляционном штреке №823о.

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