Омичи разломали кувалдой забор детского сада

Четверо жителей Омска в дневное время пытались сломать кувалдой забор детского сада, чтобы забрать себе металл, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.

Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв по тревожному сигналу на территорию учебного заведения в Октябрьском районе, задержали четверых омичей, пытавшихся сломать и похитить секцию металлического забора.

Один из них сбивал крепления кувалдой, трое других пытались отогнуть секцию. Сотрудница учреждения воспользовалась тревожной кнопкой. При виде сотрудников Росгвардии омичи признались, что хотели похитить секцию металлического забора.

Задержанные (все они уже были судимы) переданы в полицию. Сумма ущерба устанавливается.