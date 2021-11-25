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Омичи разломали кувалдой забор детского сада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четверо жителей Омска в дневное время пытались сломать кувалдой забор детского сада, чтобы забрать себе металл, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.

Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв по тревожному сигналу на территорию учебного заведения в Октябрьском районе, задержали четверых омичей, пытавшихся сломать и похитить секцию металлического забора.

Один из них сбивал крепления кувалдой, трое других пытались отогнуть секцию. Сотрудница учреждения воспользовалась тревожной кнопкой. При виде сотрудников Росгвардии омичи признались, что хотели похитить секцию металлического забора.

Задержанные (все они уже были судимы) переданы в полицию. Сумма ущерба устанавливается.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru