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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт дал УАЗу не более пяти лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автозавод обречен на закрытие, если не проведет модернизацию, еще один негативный для УАЗа фактор — активность китайских брендов на российском рынке, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если ничего не вкладывать в модернизацию завода, при условии того, что на наш рынок активно входят китайские бренды, в том числе с продукцией уазовского сегмента, то мой прогноз — заводу осталось еще около 3-4 лет работы», — цитирует Бургазлиева «Газета.Ru».

Если завод будет в год производить не менее 25 тысяч машин, то при таком объеме он будет работать с нулевой прибылью. Если же предприятие будет выпускать меньше, а все предпосылки к этому есть, то оно станет нерентабельным

Среди факторов, которые ускорят вероятное закрытие УАЗа, эксперт назвал планы китайских марок Geely и Haval продвигать на российском рынке свои кроссоверы, рамные внедорожники и пикапы.

Бургазлиев отметил, что уже несколько лет назад стратегия Sollers вызывала вопросы: новая модель так и не появилась, а складывалось ощущение, что собственники не желают вкладываться, а просто дожимают оставшийся технический задел легендарного советского прошлого. При этом были сделаны значительные инвестиции в создание качественного цеха грунтования и окраски, который в итоге оказался не востребован.

«Люди, которые разрабатывали и внедряли стратегию развития предприятия, непонятно, о чем они думали. Все что можно было упустить — упущено. Я бы сказал, это образцовый пример крайне неудачного бизнеса», — резюмировал Бургазлиев.

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Топ комментариев

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru