Режиссер «Сватов» сообщил о выходе седьмого сезона

Режиссер сериала «Сваты» Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон проекта зрители увидят в декабре, но точную дату называть не стал. Об этом он написал в Instagram.
«К сожалению, выход седьмого сезона переноситься на декабрь.
Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет», — написал
Яковлев. Изначально, по словам режиссера, премьеру «Сватов» планировали к Новому
году.
В седьмом сезоне в «Сватах» продолжатся приключения героини Жени и двух ее семей: деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых.
Несмотря на огромную разницу в менталитете и образе жизни, главные герои Будько и Ковалевы обожают своих детей и внуков и общими силами все это время пытались то мирить их, то воспитывать, постоянно попадая в нелепые ситуации начиная с первого сезона, который вышел 2008 году.
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