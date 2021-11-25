Режиссер «Сватов» сообщил о выходе седьмого сезона

Режиссер сериала «Сваты» Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон проекта зрители увидят в декабре, но точную дату называть не стал. Об этом он написал в Instagram.

«К сожалению, выход седьмого сезона переноситься на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет», — написал Яковлев. Изначально, по словам режиссера, премьеру «Сватов» планировали к Новому году.



В седьмом сезоне в «Сватах» продолжатся приключения героини Жени и двух ее семей: деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых.

Несмотря на огромную разницу в менталитете и образе жизни, главные герои Будько и Ковалевы обожают своих детей и внуков и общими силами все это время пытались то мирить их, то воспитывать, постоянно попадая в нелепые ситуации начиная с первого сезона, который вышел 2008 году.