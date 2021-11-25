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Пять человек пострадали при взрыве на предприятии в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © andrei_yakovlev_official_, instagram.com/andrei_yakovlev_official_

Утечка кислорода с возгоранием произошла на комбинате в Усть-Илимске, пострадали пять человек, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в среду на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением.

В результате пострадали пять работников комбината. Их экстренно госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

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