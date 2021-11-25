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Банки запросят у МВД базу данных с паспортами

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просит предоставить банкам доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан, говорится в официальном письме НСФР.

У банков возникли сложности при идентификации клиентов после того, как в июле 2021 года в России отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях. В письмах НСФР сообщается о трудностях анализа информации, так как нельзя однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ), приводят «Известия» содержание письма.

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», — рассказал председатель НСФР Андрей Емелин.

Кроме того, у кредиторов не получится верно рассчитывать скоринговые баллы клиента, а у БКИ — предоставлять кредиторам всю кредитную историю клиента, пишет газета.

Емелин сообщил газете, что одним из решений этого вопроса может быть возврат штампов о ранее выданных паспортах. Или, по его словам, необходима реализация еще одного сервиса МВД, предоставляющего банкам возможность проверки истории паспортов.

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Топ комментариев

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru