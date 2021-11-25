НАВЕРХ

«Сибирь» обыграла «Динамо Минск» вопреки прогнозам

Источник:
Sibnet.ru
343 0
Фото: © ХК «Динамо-Минск»
Хоккейный клуб «Сибирь» отпраздновал очередную победу в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. На «Минск-Арене» было повержено местное «Динамо».

Букмекеры считали команду из Новосибирска явным аутсайдером, сообщили аналитики ggbet.ru. Однако эксперты ошиблись — итоговый счет был 2:1 в пользу сибиряков.

Уже на девятой минуте «Динамо» открыло счет. В составе хозяев отличился Дмитрий Буйницкий. С минимальным перевесом мог закончиться и весь матч, однако под самый занавес встречи сибиряки сравняли счет. За полторы минуты до конца игры Валентин Пьянов успешно реализовал выход два в одного и забросил драгоценную для «Сибири» шайбу.

Матч был переведен в овертайм. В дополнительной пятиминутке команды не смогли выявить победителя. Болельщиков ожидала серия буллитов.

Буллиты

Первые подходы не увенчались успехом. На пути динамовца Дмитрия Буйницкого встал вратарь «Сибири», а у гостей смазал Егор Миловзоров. Голкипер новосибирской команды Харри Сятери спас свой клуб и во время второго удара, а вот вратарь «Динамо» не смог остановить шайбу — в составе «Сибири» отличился Ник Шор. Еще одна серия взаимных бросков завершилась с нулевой эффективностью. Маттиас Теденбю из «Динамо» и Валентин Пьянов из «Сибири» не смогли распечатать ворота соперников.

На четвертом броске минская команда сумела сравнять счет — сделал это Павел Варфоломеев. Правда, и «Сибирь» не отставала — Олег Ли тоже успешно реализовал свой буллит. «Динамо» нужно было обязательно забивать в пятой попытке, однако Харри Сятери успешно отразил бросок Мальте Стремвалла. «Сибирь» в крайне напряженной борьбе победила и увезла из столицы Белоруссии два балла.

Благодаря успешному выезду команда Андрея Мартемьянова смогла закрепиться на шестой строчке Восточной конференции. От девятой строчки, которая не дает права прохода в плей-офф, «Сибирь» оторвалась на семь очков.

Следующие три матча команда из Новосибирска проведет у себя дома. В гости «Сибирь» ожидает «Сочи», «Авангард» и «Автомобилист». Все эти игры пройдут до конца ноября, а после клуб ожидает серия из четырех матчей в гостях.

P
Еще по теме
Василий Кошечкин стал первым вратарем со 100 матчами всухую
Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея
Остекление малых арен завершили в новом новосибирском ЛДС
Игрок сборной забил невероятный гол и побил рекорд Овечкина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда
25.11.2021 16:50
info.sibnet.ru
Туристическая полиция появилась в Новосибирске
24.11.2021 14:14
info.sibnet.ru
Чемпионку мира будут судить за оскорбление полиции
24.11.2021 10:55
info.sibnet.ru
Замминистра спорта России уволили за прогул
19.11.2021 09:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин уволил главу ФСИН
Лукашенко раскрыл план дестабилизации Белоруссии
Зафиксирован тотальный рост цен на продукты
АвтоВАЗ снова повысит цены на автомобили Lada
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
Sibnet.Ru