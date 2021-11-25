«Сибирь» обыграла «Динамо Минск» вопреки прогнозам

Хоккейный клуб «Сибирь» отпраздновал очередную победу в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. На «Минск-Арене» было повержено местное «Динамо».

Букмекеры считали команду из Новосибирска явным аутсайдером, сообщили аналитики ggbet.ru. Однако эксперты ошиблись — итоговый счет был 2:1 в пользу сибиряков.

Уже на девятой минуте «Динамо» открыло счет. В составе хозяев отличился Дмитрий Буйницкий. С минимальным перевесом мог закончиться и весь матч, однако под самый занавес встречи сибиряки сравняли счет. За полторы минуты до конца игры Валентин Пьянов успешно реализовал выход два в одного и забросил драгоценную для «Сибири» шайбу.

Матч был переведен в овертайм. В дополнительной пятиминутке команды не смогли выявить победителя. Болельщиков ожидала серия буллитов.

Буллиты

Первые подходы не увенчались успехом. На пути динамовца Дмитрия Буйницкого встал вратарь «Сибири», а у гостей смазал Егор Миловзоров. Голкипер новосибирской команды Харри Сятери спас свой клуб и во время второго удара, а вот вратарь «Динамо» не смог остановить шайбу — в составе «Сибири» отличился Ник Шор. Еще одна серия взаимных бросков завершилась с нулевой эффективностью. Маттиас Теденбю из «Динамо» и Валентин Пьянов из «Сибири» не смогли распечатать ворота соперников.

На четвертом броске минская команда сумела сравнять счет — сделал это Павел Варфоломеев. Правда, и «Сибирь» не отставала — Олег Ли тоже успешно реализовал свой буллит. «Динамо» нужно было обязательно забивать в пятой попытке, однако Харри Сятери успешно отразил бросок Мальте Стремвалла. «Сибирь» в крайне напряженной борьбе победила и увезла из столицы Белоруссии два балла.

Благодаря успешному выезду команда Андрея Мартемьянова смогла закрепиться на шестой строчке Восточной конференции. От девятой строчки, которая не дает права прохода в плей-офф, «Сибирь» оторвалась на семь очков.

Следующие три матча команда из Новосибирска проведет у себя дома. В гости «Сибирь» ожидает «Сочи», «Авангард» и «Автомобилист». Все эти игры пройдут до конца ноября, а после клуб ожидает серия из четырех матчей в гостях.