Российская полиция взялась за Netflix

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец пожаловалась несоответствие возрастной маркировке сериалов Netflix с ЛГБТ-тематикой. Московское управление МВД рассматривает это обращение.

Баранец заметила, что на Netflix демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ. При этом возрастное ограничение проектов — 16+, сообщают «Ведомости».

В московском управлении МВД изданию подтвердили, что обращение Баранец рассматривают. Для ответов на такие запросы закон предусматривает 30-дневный срок.

Ранее Роскомнадзор обсудил на заседании Общественного совета введение ограничений, касающихся показа фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Запреты могут коснуться онлайн-кинотеатров России.