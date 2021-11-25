НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российская полиция взялась за Netflix

Источник:
Sibnet.ru
448 0
Фото: Ajay Suresh from New York, NY, USA / CC BY 2.0

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец пожаловалась несоответствие возрастной маркировке сериалов Netflix с ЛГБТ-тематикой. Московское управление МВД рассматривает это обращение.

Баранец заметила, что на Netflix демонстрируется целая подборка сериалов и фильмов, посвященная ЛГБТ. При этом возрастное ограничение проектов — 16+, сообщают «Ведомости». 

В московском управлении МВД изданию подтвердили, что обращение Баранец рассматривают. Для ответов на такие запросы закон предусматривает 30-дневный срок.

Ранее Роскомнадзор обсудил на заседании Общественного совета введение ограничений, касающихся показа фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Запреты могут коснуться онлайн-кинотеатров России.

Еще по теме
Режиссер «Сватов» сообщил о выходе седьмого сезона
Новая «Обитель зла» выходит в российский кинопрокат
Южнокорейский сериал «Зов ада» превзошел «Игру в кальмара»
Студия «Союзмультфильм» ответила на критику нового «Ну, погоди!»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шахтер погиб при задымлении на «Листвяжной»
Сотни человек эвакуировали из бизнес-центра в Омске из-за пожара
Водители высказались о нехватке сотрудников ГИБДД на дорогах
Красноярская поликлиника попросила показывать QR-код
Самое популярное
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
21
США поверили новому «вторжению» России на Украину
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
20
Путин связал успехи государства с духовным началом
20
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
17
Путин испытал новую вакцину от коронавируса
Sibnet.Ru