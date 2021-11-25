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Отец и сын погибли на пожаре в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальском краю

Отец и сын погибли во время пожара в частном доме в Чите, погибшие часто выпивали, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В четверг в 04.35 в пожарную охрану от очевидца поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома в Чите по улице Алданская, 8.

На момент прибытия подразделений дом был охвачен пламенем. Огнеборцы приступили к тушению, предотвратив переход огня на соседний дом. Во время тушения пожара обнаружили тела отца и сына.

В результате пожара поврежден дом на площади 80 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.

От соседей стало известно, что погибшие мужчины часто выпивали. Всего с начала 2021 года на пожарах погибли 44 пьяных забайкальца.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
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