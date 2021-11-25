Отец и сын погибли на пожаре в Чите

Отец и сын погибли во время пожара в частном доме в Чите, погибшие часто выпивали, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В четверг в 04.35 в пожарную охрану от очевидца поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома в Чите по улице Алданская, 8.

На момент прибытия подразделений дом был охвачен пламенем. Огнеборцы приступили к тушению, предотвратив переход огня на соседний дом. Во время тушения пожара обнаружили тела отца и сына.

В результате пожара поврежден дом на площади 80 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.

От соседей стало известно, что погибшие мужчины часто выпивали. Всего с начала 2021 года на пожарах погибли 44 пьяных забайкальца.