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Перекрестные полеты на МКС начнутся через год

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Полеты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов — на «Союзах» (так называемые перекрестные полеты) начнутся не ранее осени 2022 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Уточняются и роли в этом экипаже [корабля "Союз МС-22"], и в принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше», — сказал ТАСС Крикалев.

По словам исполнительного директора госкорпорации, вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем сейчас и занимается Роскосмос.

В настоящий момент в состав экипажа «Союза МС-22» (МКС-68) входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

В конце октября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов. Сейчас, уточнил чуть позже глава госкорпорации, идет обсуждение составов экипажей.

Тема: Человек и космос
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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
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