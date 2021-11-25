Перекрестные полеты на МКС начнутся через год

Полеты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов — на «Союзах» (так называемые перекрестные полеты) начнутся не ранее осени 2022 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Уточняются и роли в этом экипаже [корабля "Союз МС-22"], и в принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше», — сказал ТАСС Крикалев.
По словам исполнительного директора госкорпорации, вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем сейчас и занимается Роскосмос.
В настоящий момент в состав экипажа «Союза МС-22» (МКС-68) входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.
В конце октября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов. Сейчас, уточнил чуть позже глава госкорпорации, идет обсуждение составов экипажей.
ANVikulovобещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...
ivanbakЧто для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...
UynachalnicaС одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?
Diman_naziА откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?