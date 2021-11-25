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Золотодобытчики поставили новые рекорды по загрязнению рек Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: AntonTulskiy / CC BY-SA 4.0

Золотодобытчики поставили новые рекорды по загрязнению рек Сибири и Дальнего Востока, выявлено за год около 320 случаев загрязнения, сообщается в исследовании Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

В 2021 году WWF и партнеры выявили 320 случаев загрязнения 147 рек Сибири и Дальнего Востока ниже участков добычи россыпного золота на протяжении 11,5 тысячи километров. По сравнению с 2020 годом количество случаев загрязнения рек увеличилось на 44, количество загрязненных рек на 24.

В 2021 году безусловным лидером загрязнения выступает Амурская область, где эксперты выявили 45% от общего количества загрязнений. Если суммировать «вклад» Амурской области, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, получается 85% случаев и 91% протяженности загрязненных участков от общего количества загрязнений в регионах мониторинга.

«На наш взгляд, ситуация с загрязнениями не изменится до тех пор, пока не будет существенно сокращена выдача лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота. В первую очередь, поисковых лицензий, выдаваемых заявительным порядком и используемых недобросовестными компаниями для прикрытия фактически нелегальной добычи золота», — заявил директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Эксперты WWF и партнеры уверены: огромное количество небольших компаний, прикрываясь лицензиями, незаконно добывают россыпное золота. При этом подобные компании не подлежат экологическому надзору, так как формально не ведут деятельность, наносящую вред окружающей среде, не выплачивают налоги на добычу полезных ископаемых и сборы за пользование водными объектами, не создают инфраструктуру, необходимую для предотвращения загрязнения рек. 

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