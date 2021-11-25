Минздрав рассказал о вакцине от коронавируса для подростков

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, сообщает пресс-служба ведомства.

«По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-Ковид-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно», — говорится в сообщении.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.