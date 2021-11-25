Сенаторы США призвали увеличить военную помощь Украине

Американские сенаторы Роб Портман и Джин предложили включить в проект оборонного бюджета положение, которое предполагает выделение Украине по линии Пентагона дополнительно 50 миллионов долларов.

Законодатели добиваются «увеличения финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины еще на 50 миллионов долларов в качестве одного из положений проекта оборонного бюджета, который обсуждают в Сенате, приводит ТАСС сообщение издания Politico.

«Портман и Шахин хотят, чтобы было одобрено дополнительное выделение помощи. Их поправка предполагает увеличение общего объема средств до 350 миллионов долларов, это на 100 миллионов больше, чем запрашивал [президент США Джо] Байден», — отмечает издание.

Эти деньги пойдут на вооружения, минимальный объем средств, отведенных на оружие поражающего действия, будет увеличен с 75 миллионов до 125 миллионов долларов.

Как отмечает издание, указанная дополнительная помощь для Украины может быть изыскана из тех средств, которые ранее предназначались для сил безопасности Афганистана.