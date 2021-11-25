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Туристы подрались в самолете на рейсе в Абакан

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские задержали двух пассажиров авиарейса Москва–Абакан за драку в самолете, конфликт произошел из-за места в салоне, сообщает Абаканский линейный отдел (ЛО) МВД России

В самолете произошла драка между пассажирами. Когда лайнер приземлился в аэропорту транспортные полицейские доставили в дежурную часть участников конфликта.

Выяснилось, что в группе туристов, летевших на отдых в Республику Хакасия, между двумя мужчинами возникла ссора из-за места в салоне. При этом один из пассажиров оскорбил и толкнул спутницу другого. 

В результате 28-летний мужчина ударил по лицу 37-летнего оппонента. Драку остановили члены экипажа воздушного судна и один из туристов.

 За нарушение общественного порядка на борту воздушного судна в отношении обоих пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Им грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

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