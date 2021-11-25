Сервис Steam объявил грандиозную распродажу

Компания Valve запустила традиционную осеннюю распродажу в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. Акция продлится до 1 декабря, пользователей ждут скидки на тысячи игр, включая недавние релизы.

Среди доступных по привлекательной цене игр — Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Disco Elysium, Civilization VI, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Forza Horizon 4 и другие.

Например, Cyberpunk 2077 обойдется в 999 рублей, Death Stranding — в 1049 рублей, за Disco Elysium просят 362 рубля. С полным списком распродажи можно ознакомиться на официальном сайте Steam.

Одновременно сервис проведет отбор номинантов на премию The Steam Awards, победителей которой назовут 3 января 2022 года. Принявшие участие в этом мероприятии получат тематический значок.