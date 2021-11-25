Сервис Steam объявил грандиозную распродажу

Компания Valve запустила традиционную осеннюю распродажу в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam. Акция продлится до 1 декабря, пользователей ждут скидки на тысячи игр, включая недавние релизы.
Среди доступных по привлекательной цене игр — Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Disco Elysium, Civilization VI, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Forza Horizon 4 и другие.
Например, Cyberpunk 2077 обойдется в 999 рублей, Death Stranding — в 1049 рублей, за Disco Elysium просят 362 рубля. С полным списком распродажи можно ознакомиться на официальном сайте Steam.
Одновременно сервис проведет отбор номинантов на премию The Steam Awards, победителей которой назовут 3 января 2022 года. Принявшие участие в этом мероприятии получат тематический значок.
AlhazredТы не человек, а просто генератор бредятины)))
ivanbakЧто для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...
UynachalnicaС одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?
ANVikulovобещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...