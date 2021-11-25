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Распродажа Черная пятница стартовала в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Thomas8047 / Attribution License

Российские ретейлеры приступили к реализации товаров со скидками в рамках крупнейшей распродажи 2021 года — Черной пятницы.

В России Черная пятница проводится в девятый раз. В распродаже примут участие сотни российских интернет-магазинов и онлайн площадок. Предложения о продаже товаров со скидами можно найти на официальном сайте мероприятия.

В 2021 году Черная пятница продлится ровно три дня — скидки будут действовать до 23.59 субботы, 27 ноября. При этом правила не запрещают участникам акции самостоятельно удлинять время распродаж.

Прошлогодние продажи онлайн-ретейлеров в рамках Черной пятницы составили почти 40 миллиардов рублей, что на 80% превысило показатели 2019 года. В этом году может быть установлен новый рекорд.

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