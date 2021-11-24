Путин пообещал бюджетникам достойные зарплаты

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.

«Тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей», — отметил глава государства.

Он напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года. По словам Путина, зарплаты бюджетников не должны отставать от уровня, закрепленного майскими указами.

В соответствии с майскими указами президента 2012 года, средняя зарплата врачей, преподавательского состава и научных работников должна была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников — 100%.

«С учетом итогов этого года нужно предусмотреть средства на исполнение майских указов и на будущий год. Я прошу правительство решение этой задачи держать на особом контроле», — подчеркнул Путин.