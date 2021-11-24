НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин пообещал бюджетникам достойные зарплаты

Источник:
ТАСС
235 3
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников.

«Тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей», — отметил глава государства.

Он напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года. По словам Путина, зарплаты бюджетников не должны отставать от уровня, закрепленного майскими указами.

В соответствии с майскими указами президента 2012 года, средняя зарплата врачей, преподавательского состава и научных работников должна была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников — 100%.

«С учетом итогов этого года нужно предусмотреть средства на исполнение майских указов и на будущий год. Я прошу правительство решение этой задачи держать на особом контроле», — подчеркнул Путин.

Еще по теме
Путин испытал новую вакцину от коронавируса
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Депутат раскритиковал камеры для фиксации нарушений ПДД
Кадыров призвал указывать национальность всех преступников
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ростехнадзор назвал причины обрушения фабрики в Норильске
Аквапарк и зоопарк в Новосибирске будут работать по QR-кодам
Приезжие из Тувы насмерть забили земляка, которому не понравился Омск
Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы полосы в Норильске
Самое популярное
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
США поверили новому «вторжению» России на Украину
Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин испытал новую вакцину от коронавируса
Центробанк придумал вклады для бедных
Активность Солнца аномально снизилась
Найдена опасная уязвимость Windows
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Uynachalnica

Пусть эти известные врачи внятно расскажут, отчего морги переполнены, почему медицина бессильна, и каковы...
Sibnet.Ru