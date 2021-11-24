Испытано Путиным: что известно о новой вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что стал испытателем назальной вакцины от коронавируса, разработкой которой занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Что известно о новой вакцине и зачем она потребовалась?

Назальные вакцины выпускаются в виде спрея или капель, их отличает максимальная простота применения — врач или медсестра закапывают препарат в нос вместо болезненного укола. Однако отличие новой вакцины не только в способе введения, но и в механизме формирования защиты от коронавируса.

Дает стерильный иммунитет

Разработка назальной вакцины от коронавируса стартовала в начале 2021 года. Ее действующий механизм аналогичен «Спутник V» — препарат содержит аденовирусные частицы со встроенными фрагментами генетического материала вируса SARS-CoV-2.

Однако при использовании «Спутника V» у человека не формируется барьер в виде антител на слизистых носа и рта. В результате человек защищен от опасных осложнений при контакте с инфекцией, но может оставаться ее переносчиком.

Если ввести вакцину через нос, сформируется иммунитет слизистых оболочек, что позволит избежать передачи вируса другим людям, отмечают разработчики. Такой иммунитет называется «стерильным».

«У таких людей, которые будут интраназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Это значит, что вакцинированный человек не будет являться переносчиком возбудителя», — отметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Общеизвестно, что коронавирус начинает размножение в носоглотке. Далее патогены внедряются в организм и приступают к своей разрушительной деятельности. При этом привитый обычной вакциной человек в случае контакта с частицами SARS-CoV-2 может несколько дней быть заразным.

Назальная вакцина исключает такой сценарий — вирус при попадании в носоглотку погибнет практически мгновенно, что эффективно предупреждает распространение заболевания.

Вакцины заработают тандемом

Новая вакцина — лишь дополнительное средство защиты, она формирует барьерный иммунитет только в верхних дыхательных путях. Поэтому ее нужно использовать в комплексе с обычными препаратами, которые воздействуют на иммунитет системно.

Фактически, новый препарат не сможет заменить существующие инъекционные вакцины, он выступает в качестве «страховки» от случаев передачи коронавирусной инфекции вакцинированными гражданами.

Метод нельзя назвать инновационным — в России уже много лет выпускаются назальные вакцины от различных инфекций. Например, с 1982 года в стране производится гриппозная вакцина «Ультравак», которая закапывается в нос.

Сейчас разработчики ведут клинические испытания назальной вакцины от коронавируса, они продлятся до декабря 2023 года. Но зарегистрировать препарат для массового применения планируется раньше — уже в следующем году.

Путин стал одним из 500 пилотных испытателей препарата. Кстати, глава государства признался, что вакцинация оказалась очень удобной — врач просто набрал в шприц порошок, после чего ввел его президенту в ноздри, никаких неприятных ощущений он при этом не испытал.