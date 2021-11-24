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Путин испытал новую вакцину от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что после повторной вакцинации от коронавируса «Спутником Лайт» также стал испытателем назальной вакцины.

Российский лидер уточнил, что испытал на себе назальную вакцину на следующий день после повторной вакцинации, которую он провел по рекомендациям специалистов ровно через шесть месяцев после первой прививки.

Путин описал процедуру — врач набрал в шприц порошок, после чего ввел его президенту в ноздри. Глава государства отметил, что ничего в момент вакцинации не испытал и вскоре смог заниматься спортом.

Полную вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» президент прошел в июне текущего года. 21 ноября Путин прошел повторную вакцинацию, привившись «Спутником Лайт».

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Политика #Россия #Новости COVID19
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