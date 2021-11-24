Центробанк придумал вклады для бедных

Центральный банк России предлагает создать специальные банковские вклады для малообеспеченных россиян, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова.

«Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем разработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами», — цитирует Полякову РИА Новости.

Предполагается, что ставка вклада для бедных будет привязана к ключевой ставке Центробанка или инфляции. Человек сможет завести только один такой вклад, при этом его сумма будет ограничена.

Российский банковский сектор за первое полугодие 2021 года показал исторически рекордные показатели, заработав 1,18 триллиона рублей. При сохранении текущих темпов роста прибыль за текущий год может составить 2,5 триллиона рублей, что станет новым рекордным показателем.