НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк придумал вклады для бедных

Источник:
РИА Новости
171 0
Фото: © Sibnet.ru

Центральный банк России предлагает создать специальные банковские вклады для малообеспеченных россиян, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова.

«Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем разработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами», — цитирует Полякову РИА Новости.

Предполагается, что ставка вклада для бедных будет привязана к ключевой ставке Центробанка или инфляции. Человек сможет завести только один такой вклад, при этом его сумма будет ограничена.

Российский банковский сектор за первое полугодие 2021 года показал исторически рекордные показатели, заработав 1,18 триллиона рублей. При сохранении текущих темпов роста прибыль за текущий год может составить 2,5 триллиона рублей, что станет новым рекордным показателем.

Еще по теме
Рубль вернулся в топ самых популярных валют мира
Авто с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Счетная палата заявила о снижении темпов восстановления экономики
Последняя неделя: какие налоги нужно заплатить
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ростехнадзор назвал причины обрушения фабрики в Норильске
Аквапарк и зоопарк в Новосибирске будут работать по QR-кодам
Приезжие из Тувы насмерть забили земляка, которому не понравился Омск
Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы полосы в Норильске
Самое популярное
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Американский спецназ нацелили на Крым
Лавров поставил на место западного журналиста
Обсуждение (0)
Картина дня
Центробанк придумал вклады для бедных
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Дипломат заявил о планах США устроить «войнушку» в Черном море
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
21
Кремль пригрозил Украине катастрофой
21
Американский спецназ нацелили на Крым
21
США поверили новому «вторжению» России на Украину
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
Sibnet.Ru