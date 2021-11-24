Зафиксирован сбой в работе Telegram

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Пользователи Telegram в среду вечером столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Перебои в работе начали наблюдаться около 14.00 по московскому времени. В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщение или трудности с подключением к серверу.
Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей России, а также ряда европейских стран. Представители Telegram пока никак не прокомментировали сбой.
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