НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Зафиксирован сбой в работе Telegram

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пользователи Telegram в среду вечером столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Перебои в работе начали наблюдаться около 14.00 по московскому времени. В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщение или трудности с подключением к серверу.

Фото: © downdetector.ru

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей России, а также ряда европейских стран. Представители Telegram пока никак не прокомментировали сбой.

Еще по теме
WhatsApp получит новую функцию воспроизведения сообщений
Windows 11 получит улучшенную версию
Телевизоры LG получат поддержку игрового сервиса GeForce NOW
Легендарный плеер Winamp возродят
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ростехнадзор назвал причины обрушения фабрики в Норильске
Аквапарк и зоопарк в Новосибирске будут работать по QR-кодам
Приезжие из Тувы насмерть забили земляка, которому не понравился Омск
Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы полосы в Норильске
Самое популярное
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Американский спецназ нацелили на Крым
Лавров поставил на место западного журналиста
Обсуждение (0)
Картина дня
Центробанк придумал вклады для бедных
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Дипломат заявил о планах США устроить «войнушку» в Черном море
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))

xarakire

В переводе на русский:"Даже при стагнирующей экономике из бюджета России похищено и удачно вывезено за...

Uynachalnica

Если все так хорошо, то почему так плохо реалиях? Почему повышение пенсий работающим заморожено? Почему...

blue-america

да да территорий тем более своих у украины нету
Sibnet.Ru