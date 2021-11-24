Дипломат заявил о планах США устроить «войнушку» в Черном море

Присутствие США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию». «Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», — резюмировал Гаврилов.

Минобороны РФ 10 ноября сообщило, что корабли ВМС США прибыли для участия в многонациональных учениях в Черноморском регионе. По оценке российского военного ведомства, одной из целей учений является военное освоение территории Украины.

Президент России Владимир Путин отметил, что действия западных стран в Черном море выходят за «определенные рамки».