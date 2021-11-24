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Ростехнадзор назвал причины обрушения фабрики в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Смещение оголовка фундамента является технической причиной обрушения на обогатительной фабрике «Медвежий ручей» в Норильске, где в феврале погибли трое рабочих, говорится в сообщении Ростехнадзора.

20 февраля произошло обрушение части здания на площади около 1 тысячи квадратных метров во время ремонта здания. Трое рабочих погибли. По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 217.2 УК РФ (заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности).

«Технической причиной обрушения комплекса взаимосвязанных сооружений явилось смещением оголовка фундамента по осям А/VIII под трехшарнирной рамой узла перегрузки руды ввиду недостаточной несущей способности опорных рам», — говорится в сообщении.

Также ведомство выявило организационные причины аварии: ненадлежащий контроль за действующими нагрузками на несущие конструкции,  эксплуатация комплекса сооружений, не соответствующих требованиям промышленной безопасности, нарушения обязательных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности, допуск персонала подрядной организации к осуществлению работ повышенной опасности без оформления перечня опасных факторов.

Материалы расследований будут переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.

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