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Александр Масляков задумался об уходе с телевидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фото Клопс.Ru, автор: Александр Подгорчук. / CC BY-SA 4.0

Бессменный руководитель и ведущий КВН Александр Масляков заговорил об уходе с телевидения, но решение еще не принял.

«У меня такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — сказал Александр Масляков в интервью ТАСС.

Ведущий признался, что уйти ему мешает привязанность к КВН. Он рассказал, что будет нервничать, смотря на игру со стороны.

24 ноября Маслякову исполнилось 80 лет. КВН он ведет более 40 лет. Кроме «Клуба веселых и находчивых» телеведущий вел такие программы как «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята».

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