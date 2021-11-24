Александр Масляков задумался об уходе с телевидения

Бессменный руководитель и ведущий КВН Александр Масляков заговорил об уходе с телевидения, но решение еще не принял.

«У меня такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — сказал Александр Масляков в интервью ТАСС.

Ведущий признался, что уйти ему мешает привязанность к КВН. Он рассказал, что будет нервничать, смотря на игру со стороны.

24 ноября Маслякову исполнилось 80 лет. КВН он ведет более 40 лет. Кроме «Клуба веселых и находчивых» телеведущий вел такие программы как «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята».