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Аквапарк и зоопарк в Новосибирске будут работать по QR-кодам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Аквапарк и закрытые павильоны зоопарка в Новосибирске подготовят к работе с использованием системы QR-кодов, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области. Сейчас посетителей в них не пускают.

«Мы надеемся на то, что в ближайшее время снимем ограничения по работе аквапарка и закрытых павильонов зоопарка для того, чтобы допустить туда посетителей с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей, особенно в зоне общепита. Здесь все меры приняты, поэтому мы готовим распорядительный документ правительства Новосибирской области для того, чтобы аквапарки и зоопарк приняли посетителей», — сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

В аквапарке на каждой рамке охраны организовано считывание QR-кодов, в холле налажено распределение потоков людей, измерение температуры и выдача масок.

Во всех зонах аквапарка обеспечена работа аппаратов, обеззараживающих воздух, установлены диспенсеры для обработки рук, производится обработка воды ультрафиолетовым излучением. Сотрудники учреждения привиты от коронавируса.

Тема: Коронакризис
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