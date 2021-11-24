Аквапарк и зоопарк в Новосибирске будут работать по QR-кодам

Аквапарк и закрытые павильоны зоопарка в Новосибирске подготовят к работе с использованием системы QR-кодов, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области. Сейчас посетителей в них не пускают.

«Мы надеемся на то, что в ближайшее время снимем ограничения по работе аквапарка и закрытых павильонов зоопарка для того, чтобы допустить туда посетителей с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей, особенно в зоне общепита. Здесь все меры приняты, поэтому мы готовим распорядительный документ правительства Новосибирской области для того, чтобы аквапарки и зоопарк приняли посетителей», — сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

В аквапарке на каждой рамке охраны организовано считывание QR-кодов, в холле налажено распределение потоков людей, измерение температуры и выдача масок.

Во всех зонах аквапарка обеспечена работа аппаратов, обеззараживающих воздух, установлены диспенсеры для обработки рук, производится обработка воды ультрафиолетовым излучением. Сотрудники учреждения привиты от коронавируса.