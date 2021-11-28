Почему в СССР входные двери открывались внутрь

Советские ГОСТы жестко регламентировали строительство жилых домов, в том числе устройство квартирных дверей, которые всегда открывались внутрь.

Входные двери всегда делали открывающимися внутрь, во-первых, для пожарной безопасности. В случае аварийной ситуации, когда на кону стоит жизнь человека, двери, которые открываются внутрь, легко выбить и быстро войти в квартиру. В противном случае необходимо распиливать щеколду, что крайне нежелательно, когда счет идет буквально на секунды, пишет «Рамблер».

Второй причиной установки дверей, открывающихся внутрь, было удобство. В советских домах — узкие лестничные клетки. Двери квартир располагались близко, и они могли бы мешать друг другу. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации, открывающиеся наружу двери, не позволили бы немедленно эвакуироваться.

Третья причина относится к частным домам. Дверь зимой попросту могло завалить снегом. Выйти из дома с дверями наружу люди просто не смогли бы. В случае же с дверями, открывающимися внутрь, проблему выхода наружу можно было решить с помощью лопаты.