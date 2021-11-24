Законопроект о QR-кодах не вошел в планы Госдумы

Государственная Дума не планирует рассматривать законопроекты о введении QR-кодов в декабре, следует из проекта постановления Совета Думы, опубликованном в электронной базе данных палаты.

В соответствии с календарем с 7 по 23 декабря 2021 года депутаты не планируют рассматривать законопроект о введении QR-кодов.

Но расписание еще окончательно не утверждено. Постановление только зарегистрировано и направлено в Совет Госдумы РФ.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один документ предполагает, что QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Второй — прописывает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.