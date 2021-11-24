WhatsApp получит новую функцию воспроизведения сообщений

WhatsApp получит функцию, которая позволит регулировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.

Звуковое сообщение представляет собой переадресованную голосовую заметку. Когда пользователь пересылает голосовую заметку, то невозможно ускорить звук, потому что кнопка скорости воспроизведения недоступна.

С начала этого года WhatsApp позволяет изменять скорость воспроизведения голосовых заметок в полтора и два раза, сейчас разработчики проводит бета-тестирование того же элемента управления скоростью для звуковых сообщений.

Новая функция уже доступна в последней бета-версии WhatsApp для iOS. Ожидается, что в ближайшее время она также появится в бета-версии WhatsApp для Android.