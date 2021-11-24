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Климкин пообещал «адские санкции» для России

Источник:
«Известия»
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Фото: Karl Gruber / CC BY-SA 4.0

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что западные страны введут против России «адские санкции» в случае, если Москва решит напасть на Украину.

По мнению Климкина, примерно через два месяца Киеву следует ожидать крупных провокаций от России. Но он считает, что бояться нечего, поскольку США и Евросоюз уже готовы наказать Москву.

«Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед», — цитирует «Известия» Климкина.

По его словам, он не знает, будет ли Россия отключена от SWIFT или ограничен импорт российской нефти? «Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байдена и Путин и от развития ситуации у нас», — сказал Климкин.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он указал, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично».

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