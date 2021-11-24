Приезжие из Тувы насмерть забили земляка, которому не понравился Омск

Двое уроженцев Тувы, переехавших в Омск, в ссоре насмерть забили земляка, которому не понравился город, сообщило в среду СУ СКР по Омской области.

Преступление произошло летом 2019 года. Обвиняемые выпивали вместе со своим земляком в кафе у парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске.

«По дороге в общежитие между обвиняемыми и их другом произошел конфликт из-за того, что 18-летнему молодому человеку, недавно приехавшему из Республики Тыва, не понравилось в Омске. Во время конфликта обвиняемые — мастер спорта и кандидат в мастера спорта по борьбе жестоко избили земляка, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

При первом рассмотрении уголовного дела на основании вердикта присяжных один подсудимый был оправдан, а другой осужден. Суд апелляционной инстанции отменил приговор.

По итогам нового судебного разбирательства коллегия присяжных признала обоих подсудимых виновными. Суд назначил ранее оправданному фигуранту дела наказание в виде семи лет и шести месяцев строгого режима, второму соучастнику — восьми лет строгого режима.