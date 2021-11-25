Новая «Обитель зла» выходит в российский кинопрокат

Фильм «Обитель зла: Раккун-Сити», ставший перезагрузкой одноименной франшизы, выходит в прокат 25 декабря.

В фильме «Обитель зла: Раккун-Сити» город, некогда бывший штаб-квартирой гигантской фармацевтической корпорации «Амбрелла», фактически превратился в город-призрак на Среднем Западе.

С уходом компании опустел и Раккун-Сити. Но глубоко под землей осталось великое зло, которое находит выход на поверхность. Группа выживших стремится раскрыть правду о деятельности корпорации «Амбрелла» и элементарно пережить очередную ночь.

Главные роли в фильме исполнили Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Донал Лог и Нил МакДонаф. Сценарист и режиссер — Йоханнес Робертс. Прокатный рейтинг фильма 18+.

Робертс и его команда относились с большим уважением и вниманием к мелочам, работая над декорациями, костюмами и реквизитом. Кинематографисты решили заполнить мир пасхалками, которые фанаты игр серии «Обитель зла» без труда заметят в картине.