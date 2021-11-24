Туристическая полиция появилась в Новосибирске

Подразделение туристической полиции появилось в Новосибирске в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В специализированный взвод на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Новосибирску вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел.

Претенденты прошли тестирование и испытания по физической и огневой подготовке. Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов.

Туристическая полиция будет сопровождать спортивные и праздничные массовые мероприятия.

В Новосибирске в 2022 году пройдут матчи чемпионата мира по волейболу, а в 2023 — молодежный чемпионат мира по хоккею.