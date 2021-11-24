Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что репер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях.

По словам Бастрыкина ему говорят, «человек высшая ценность, он имеет право читать все, что хочет, ходить в любые социальные сети».

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы тут сидим абстрактно рассуждаем, что человек высшая ценность и права человека нарушать нельзя», — заявил Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».



Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил РБК, что высказывание Бастрыкина вызывает недоумение.

«В данной ситуации, что мы об этом думаем и как мы будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важно, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича (Бастрыкина). Не будут ли они это воспринимать как призыв к действию», — подчеркнул он.



Юрист предположил, что Бастрыкина неправильно проинформировали, поскольку ранее никакие обвинения в торговле наркотиками в социальных сетях в адрес Моргенштерна не высказывались.

«Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками», — добавил Жорин.



В июне Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.