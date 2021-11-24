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Рубль вернулся в топ самых популярных валют мира

Источник:
РИА Новость
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2% в международных расчетах, такие данные приводит система межбанковских переводов SWIFT.

Позиции российской валюты восстановились благодаря сразу нескольким факторам, в том числе росту цен на сырьевые товары и положению рубля на пространстве Евразийского экономического союза, сказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют», — отметил Карпунин.

Рубль в июле впервые с 2016 года вошла в данный список с долей 0,18% в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. Однако в сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту. Но в прошлом месяце российская валюта вновь заняла 20-е место, нарастив долю до 0,2% с 0,18% в августе.

Первое место среди самых популярных валют занимает доллар, ноо его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16%. На втором месте расположился евро с долей в 38,07% против 37,9% месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41%.

В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей вес в международных расчетах подрос (2,9%), и китайский юань (1,85%). В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар, австралийский доллар), гонконгский доллар, сингапурский доллар и тайский бат.

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