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Школьник спас провалившегося под лед ребенка в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Бурятии

Ученик седьмого класса спас ребенка, который провалился под лед на реке Цаган Гол вблизи поселка Гусиное озера, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Ученик седьмого класса Никита в воскресенье шел к своему другу и увидел ребенка, катающегося на коньках по реке. Школьник знал, что в это время лед на водоемах очень тонкий и находиться на нем крайне опасно. Он поспешил предупредить об этом младшего товарища. Но в это время мальчишка уже провалился в воду.

Никита лег на живот и стал подползать к тонущему ребенку, при этом отважный юноша всячески подбадривал мальчика и говорил, что спасет его. Вспомнив наставления инспекторов Селенгинского участка ГИМС, которые недавно были в его школе, о мерах по самоспасению, юноша приблизился к полынье и помог ребенку выбраться на поверхность.

«Благодаря умелым и самоотверженным действиям подростка, семикласснику удалось спасти жизнь ученика третьего класса. В настоящее время Главное управление МЧС России по Республике Бурятия готовит документы к награждению героя», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.

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