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Лоза выиграл суд с Первым каналом из-за песни «Плот»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lozayury, instagram.com/lozayury

Суд частично удовлетворил требования истца Юрия Лозы, который потребовал с Первого канала деньги за использование кавера на песню «Плот» в шоу «Голос».

Певец Юрий Лоза подал иск в связи с использованием его песни «Плот» в проекте «Голос» на Первом канале. Поскольку автор песни разрешения на это не давал, Лоза потребовал с телеканала 5 миллионов рублей.

«Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части отказать», — сообщила пресс-служба Московского городского суда «Радиусу».

Юрий Лоза считает это решение промежуточным. Он уверен, что Первый канал будет его оспаривать.

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