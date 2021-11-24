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Введение QR-кодов ухудшило психологическое состояние сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Введение QR-кодов, болезнь близких, падение доходов ухудшило психологическое состояние 37% сибиряков, сообщает банк «Открытие».

Отвечая на вопрос, что во время пандемии наиболее негативно повлияло на их психологическое состояние, жители Сибири чаще всего называли введение QR-кодов для посещения ряда объектов (37%), снижение доходов (26%), ограничения в работе кинотеатров, театров и магазинов (25%), болезнь близких (17%), а также локдауны (15%) и закрытие границ (10%).

Собственную болезнь среди таких факторов назвали 10% опрошенных. При этом треть опрошенных не увидели от пандемии никаких негативных эффектов для своего психологического состояния.

Среди факторов пандемии, которые положительно повлияли на их психологическое состояние, сибиряки назвали возможность больше времени уделять семье (27%), увеличение количества свободного времени (24%), дольше спать (17%), работу или учебу на удаленке (14%). При этом половина опрошенных отметила, что ничего положительного в пандемии для их психологического состояния нет.

63% респондентов не намерены тратить на психологическую помощь ни копейки. 30% готовы раскошелиться максимум 5 тысяч рублей в месяц. По 3% опрошенных готовы потратить на психологическую помощь от 10 до 15 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч рублей.

Опрос проведен банком «Открытие» 10-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Сибирь #Здоровье
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