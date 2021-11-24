Авто с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты

Автомобили с пробегом впервые обошли новые автомобили по количеству заявок на кредит, сообщило Национальное бюро кредитных историй. В допандемийную эпоху наблюдалась противоположная тенденция.

В октябре 2021 года для приобретения подержанных машин было подано 402,8 тысячи заявок на кредит, для покупки новых автомобилей — 328,6 тысячи запросов, приводят «Известия» данные НБКИ.

В марте 2020 года количество запросов на кредитование покупки новых автомобилей превышало спрос на кредиты для подержанных авто в 3,5 раза.

Переориентация клиентов на рынок подержанных автомобилей связана с дефицитом комплектующих, который привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами, объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он уточнил, что многие банки до недавнего времени не предлагали кредиты на подержанные автомобили.

Дефицит автомобилей спровоцировал рост цен не только на первичном, но и на вторичном рынке, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, на вторичном рынке уже наблюдается дефицит самых востребованных автомобилей возрастом от трех до семи лет с небольшим пробегом.