Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Организаторы музыкальной премии «Грэмми» назвали номинантов на награду. В числе лидеров по номинациям оказался джазовый музыкант Джон Батист.

Джон Батист представлен в 11 категориях «Грэмми», среди которых «Запись года» и «Альбом года». Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. соревнуются в восьми номинациях, Билли Айлиш и Оливия Родриго — в семи.

Рекордсменом «Грэмми» стал рэпер Jay Z. Он получил три номинации в этом году и установил рекорд премии — за всю его карьеру премия называла его в числе лучших 83 раза, ни один артист не был номинирован так часто.

В номинации «Песня года» поборются Эд Ширан с композицией «Bad Habits», Алиша Кис и Бренди Карлайл с «A Beautiful Noise», Оливия Родриго («Driver's License»), Билли Айлиш («Happier Than Ever») и Doja Cat и SZA с треком «Kiss Me More».

Церемония вручения наград состоится 31 января 2022 года. Всего будут выбраны победители в более чем 30 номинациях.