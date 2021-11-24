Резкие перепады температуры пообещали сибирским регионам

Синоптики прогнозируют на эту неделю резкие перепады температуры в Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень изменчивая погода ожидает ряд регионов. Прежде всего, я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме - ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные — минус два-семь градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, уже в пятницу в указанных регионах будет морозная погода: ночные температуры составят минус 16-21 градус, дневные — минус 11-16 градусов, то есть ожидается похолодание на 9-12 градусов.