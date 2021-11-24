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Резкие перепады температуры пообещали сибирским регионам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики прогнозируют на эту неделю резкие перепады температуры в Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень изменчивая погода ожидает ряд регионов. Прежде всего, я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме - ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные — минус два-семь градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, уже в пятницу в указанных регионах будет морозная погода: ночные температуры составят минус 16-21 градус, дневные — минус 11-16 градусов, то есть ожидается похолодание на 9-12 градусов.

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Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))
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