Резкие перепады температуры пообещали сибирским регионам

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Синоптики прогнозируют на эту неделю резкие перепады температуры в Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень изменчивая погода ожидает ряд регионов. Прежде всего, я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме - ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные — минус два-семь градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.
По словам синоптика, уже в пятницу в указанных регионах будет морозная погода: ночные температуры составят минус 16-21 градус, дневные — минус 11-16 градусов, то есть ожидается похолодание на 9-12 градусов.
UynachalnicaЧеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...
correctorКак будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...
creПоявится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.
AlhazredТы не человек, а просто генератор бредятины)))